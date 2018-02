Jeugdinternational stond op afvallijst bij PSV: ‘Het is wel klote om te horen’

Mees Kreekels speelt sinds 2009 in de jeugdopleiding van PSV en is momenteel actief in de Onder-17 van de Eindhovenaren. Eerder leek het erop dat de zestienjarige verdediger de jeudopleiding van PSV moest verlaten, maar hij vocht zich terug en heeft nu een plaats in Oranje Onder-17.

“Ik zat helemaal niet bij de besten”, zegt Kreekels in gesprek met PSV TV>. De verdediger vertelt dat hij enkele jaren geleden nog op een ‘afvallijst’ stond bij de Eindhovenaren. “Ik ben keihard blijven werken, nu zit ik hier. Ik denk echt dat ik hard gewerkt heb om te staan waar ik nu sta. Je had een groene, oranje en rode lijst. Ik stond op oranje, terwijl heel het team op groen stond. Het is wel klote om te horen dat je een van de minderen bent.”

Kreekels legt uit dat hij veel leert bij Oranje Onder-17. “De beste spelers lopen daar rond. Als er een speler van Chelsea bij zit, is dat wel lekker trainen. Het gaat er wel harder aan toe. Daar speel je minder dan bij de club. Er zijn betere spelers en er is een hogere intensiteit”, stelt de verdediger, die op zijn eigen tempo het eerste elftal van PSV wil halen. “Ik wil eerst goed presteren in de Onder-17, dan in de Onder-19 en dan kijken wat het beste voor me is.”