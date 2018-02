Galatasaray is dicht bij finale; schitterende verdedigende actie Aziz

Galatasaray is een stapje dichter bij de finale van de beker gekomen. In de eerste ontmoeting met Akhisar werd het dinsdag 1-2 waardoor de club uit Istanbul een belangrijke voorsprong te pakken heeft. De return wordt op 18 april afgewerkt. De overige halvefinalisten zijn Besiktas en Fenerbahçe.

De eerste treffer voor het Galatasaray van Fatih Terim werd gemaakt door Ahmet Calik. Na een vrije trap tikte de doelman van Akhisar de bal tegen een eigen verdediger aan, waarna die tegen de paal ketste en Calik makkelijk kon binnenschuiven. Hij was daarmee na 21 minuten verantwoordelijk voor de 1-1, nadat Evgen Seleznev twee minuten eerder met een volley de score had geopend in het Akhisar Stadion.

Kijk, DAT is nog eens verdedigen 🇹🇷💪 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 27 februari 2018

Galatasaray hoopte in de tweede helft nog een winnende te kunnen maken, maar de eerste grote kans was voor Akhisar. Soner Aydogdu kon van dichtbij inschieten, maar zijn schot werd geblokt door Serdar Aziz, die zich voor de bal wierp. Het leek zodoende bij 1-1 te blijven, maar Sinan Gümüs kopte na 87 minuten raak uit een hoekschop van Selçuk Inan. Garry Mendes Rodrigues werd na 58 minuten vervangen en Ryan Donk bleef bankzitter. Bij Akhisar kwam linksback Ömer Bayram negentig minuten in actie.