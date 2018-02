Zidane onder druk bij Real: ‘Ik denk dat iedereen tevreden over hem is’

Real Madrid presteert dit seizoen niet naar behoren en als gevolg daarvan is Zinédine Zidane onder druk komen te staan. Luís Figo, die bij de Koninklijke met de oud-middenvelder samenspeelde, neemt het nu voor de Fransman op.

“De trainer van Real staat altijd onder druk en je weet dat je altijd afhankelijk bent van de resultaten”, aldus Figo tegenover Omnisport. “Maar zo zit de sportwereld in elkaar. Je kunt niet ieder jaar alles winnen, maar sinds Zidane het elftal naar zijn hand heeft gezet, doet hij het gewoon fantastisch. Geweldig.”

“Het probleem in voetbal is echter dat de laatste resultaten tellen. Mensen vergeten snel wat je in het verleden gepresteerd hebt. Maar ik denk dat de fans over het algemeen tevreden zijn, net als de spelers, en dat is het belangrijkste”, aldus Figo. Real Madrid neemt het dinsdagavond in LaLiga op tegen Espanyol.