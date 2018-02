PSV’er droomt van Barça, Real, City en United: ‘Ik wil stap voor stap omhoog’

PSV haalde Mauro Júnior afgelopen zomer weg bij het Braziliaanse Desportivo Brazil. In oktober maakte de aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller zijn debuut in het eerste elftal van de Eindhovenaren, in de wedstrijd tegen VVV-Venlo (2-5). De achttienjarige Braziliaan ziet PSV niet bepaald als zijn eindstation in Europa, zo vertelt hij tegenover Omroep Brabant.

“PSV is al een hele grote club, maar ik wil stap voor stap omhoog en blijven werken zoals nu. Ik droom van spelen voor Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United. Ik heb geen voorkeur, het zijn allemaal grote club. Ik denk wel dat het gaat lukken, ik zal daarvoor hard werken”, aldus Mauro Júnior, die in Eindhoven tot medio 2022 tekende afgelopen zomer. Hij speelde reeds twaalf wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij voor één doelpunt en vier assists zorgde.

“Natuurlijk, ik wil spelen. We hebben nog negen wedstrijden, dus we moeten negen keer goed spelen. Ik ben er klaar voor, maar de trainer bepaalt wat het beste is voor het team natuurlijk. Op welke positie ik speel, maakt me niets uit. Ik hou ervan om als nummer 10 te spelen, maar ook als vleugelspeler”, stelt de Braziliaan, die wel even moet wennen aan de kou in Nederland. Hij vertelt dat hij deze kou nog nooit meemaakte.

“In Brazilië is het op z’n koudst tien tot vijftien graden. Vandaag is het min vijf, min zes, dus dat is heel koud voor mij. Maar het is te doen. Ik kan natuurlijk niet zeggen: het is te koud om te trainen. Dit is een goede ervaring voor me”, lacht Mauro Júnior. Hij legt uit dat hij zijn techniek op de straat leerde. “Ik speelde altijd op straat. Ik denk dat veel Brazilianen daarom zo’n goede techniek hebben. Waar ik mezelf over tien jaar zie? Dat is lastig, want ik leef nu. Ik wil stapje voor stapje omhoog. Maar over tien jaar wil ik wereldkampioen zijn met het Braziliaanse elftal.”