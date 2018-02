Arsenal krijgt advies: ‘Ze moeten gokken op Patrick Vieira’

Arsenal gaat het functioneren van Arsène Wenger na dit seizoen tegen het licht houden, zo meldde de Daily Telegraph dinsdag. De directie zou er serieus over nadenken om hem in de zomer te vervangen en Leonardo Jardim en Mikel Arteta schijnen kandidaten te zijn om het stokje over te nemen. Oud-middenvelder Ray Parlour denkt echter dat Patrick Vieira een goede optie kan zijn.

De 41-jarige Vieira ging na zijn actieve carrière als coördinator van de jeugdopleiding aan de slag bij Manchester City en werd later trainer van de beloften van the Citizens. Sinds de winter van 2016 staat hij voor de groep bij New York City FC en het contract van de in Senegal geboren Fransman loopt nog tot nieuwjaarsdag 2019 door.

“Ik zou een gokje wagen en voor Patrick gaan”, aldus Parlour tegenover talkSPORT. “Hij kent de club erg goed. Hij kwam als jonge gozer binnen en groeide uit tot een leider. Hij heeft in New York ervaring opgedaan als coach. Ik weet dat hij momenteel onder de umbrella van Manchester City valt, maar ik weet zeker dat hij de kans zou grijpen als hij de mogelijkheid krijgt om terug te keren bij Arsenal.”

“Het is een gok, maar het mooie van deze gok is dat Vieira nog altijd overal in de wereld gerespecteerd wordt als voetballer. Hij zal dus in staat zijn om grote spelers aan te trekken en zal het team ook verder brengen. Ik weet zeker dat hij het team laat voetballen zoals wij vroeger voetbalden”, aldus de 44-jarige Parlour, die tien interlands speelde en meer dan vierhonderd wedstrijden speelde voor the Gunners.

“Carlo Ancelotti en Diego Simeone zijn uiteraard de voor de hand liggende keuzes: trainers met veel ervaring in Europa die weten hoe ze met grote spelers en grote clubs moeten werken. Maar ik denk dat Arsenal iets anders nodig heeft. Misschien kan Patrick enkele van zijn oude ploeggenoten er ook bij betrekken. Thierry Henry misschien, wie weet. Misschien wil Thierry trouwens zelf wel hoofdtrainer worden. Het is de vraag hoelang een nieuwe trainer de tijd krijgt bij Arsenal voordat de fans om zijn hoofd gaan vragen, maar je weet dat de fans Patrick een kans zullen geven”, besluit Parlour.