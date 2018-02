Atlético-voorzitter kondigt nieuw contract voor steunpilaar aan

Jan Oblak lijkt voorlopig niet te vertrekken bij Atlético Madrid. Voorzitter Enrique Cerezo maakt in het programma T4 van Radio Marca bekend dat de 25-jarige doelman zijn tot medio 2021 doorlopende contract heeft verlengd.

“Hij heeft zijn contract verlengd, mochten jullie dat nog niet weten”, aldus Cerezo. Meer details maakte de preses niet bekend. Oblak, zeventienvoudig international van Slovenië, speelt sinds de zomer van 2014 voor Atléti en kwam tot dusverre tot 145 wedstrijden. Daarin kreeg hij 87 treffers om de oren.

Oblak werd de afgelopen maanden met diverse clubs in verband gebracht, waaronder Real Madrid, Paris Saint-Germain en Arsenal. Hij lijkt voorlopig dus in het Wanda Metropolitano te blijven. Oblak keepte eerder voor Olimpija Ljubljana, Rio Ave, Benfica, União de Leiria, Beira-Mar en Olhanense.

Cerezo liet zich op de radio overigens ook uit over de toekomst van Antoine Griezmann daar de aanvaller volgens diverse media al een akkoord zou hebben bereikt met Barcelona. “Het enige wat Griezmann ten aanzien van Barcelona heeft getekend, is zijn handtekening onder de drie of vier doelpunten die hij tegen die club gaat maken.”