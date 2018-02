Bayern München verlengt met ‘toekomstig opvolger van Neuer’

Christian Früchtl blijft bij Bayern München. De achttienjarige doelman heeft zijn aflopende contract met twee seizoenen verlengd, laat zaakwaarnemer Christian Rössner weten aan BILD. Früchtl ligt daardoor tot medio 2020 vast in Beieren.

“We zijn blij dat de samenwerking tussen Bayern en Christian is verlengd”, aldus Rössner. “De club heeft veel vertrouwen in Christian, die ongetwijfeld een van de grootste talenten van de club is. Het grote doel van Christian is om op een dag in het doel van het eerste elftal te staan.”

Früchtl, die momenteel bij de Onder-18 keept, wordt beschouwd als mogelijke opvolger van Manuel Neuer. De linkspoot keepte eerder voor Deggendorf en komt tevens uit voor de Onder-18 van Duitsland.