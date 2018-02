‘Er zou iets kunnen gebeuren, maar hij verdient geen ontslag’

Antonio Conte maakte Chelsea vorig seizoen kampioen, maar dit seizoen vergaat het de club uit Londen minder voorspoedig. The Blues staan vijfde en hebben negentien punten minder dan Manchester City. Achter de schermen zou de directie dan ook al op zoek zijn naar een opvolger voor de 48-jarige Conte.

Onder anderen Luis Enrique wordt genoemd, terwijl Conte in beeld is om de nieuwe bondscoach te worden van Italië. André Villas-Boas hoopt dat Conte zijn karwei op Stamford Bridge mag afmaken, zo vertelt hij in de Engelse media: “Het is een moeilijke kwestie, want Chelsea staat bekend om de vele trainerswisselingen”, begint de Portugees.

“Daarmee vertel ik niets nieuws aan het publiek en de supporters, maar er zou inderdaad iets kunnen gebeuren. Maar ik hoop het niet, want hij (Conte, red.) verdient het (een ontslag, red.) niet”, aldus Villas-Boas, die in het seizoen 2011/12 de coach was van Chelsea. Hij was laatstelijk werkzaam bij Shanghai SIPG in China.