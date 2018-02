AZ hoopt: ‘Toen hoorde je nooit iemand praten over gevoelstemperatuur’

De bekerduels gaan woensdag wellicht niet door, aangezien het mogelijk is dat de KNVB het te koud vindt om supporters negentig minuten op de tribune te laten zitten. John van den Brom vindt dat de wedstrijd tussen AZ en FC Twente gewoon door moet gaan: “Vroeger speelden we gewoon op harde velden”, laat de trainer van AZ weten op de clubsite.

“Dan hadden we daar speciale schoenen voor aan. Toen hoorde je nooit iemand praten over gevoelstemperatuur. Wij willen in ieder geval heel graag spelen woensdag, daar zijn we helemaal op ingesteld”, aldus de oefenmeester van de huidige nummer drie van de Eredivisie. Vorig seizoen verloor AZ de bekerfinale van Vitesse en Van den Brom wil dit jaar de prijs mee naar huis nemen.

“Wij nemen het bekertoernooi heel serieus, omdat we weten waartoe het kan leiden. Na de training gaan we straks naar een hotel, dat bevalt ons heel goed als voorbereiding. Zo maken we er ook iets speciaals van”, zegt de trainer, die constateert dat de honger naar succes al het hele seizoen aanwezig is bij zijn spelers. “Die honger is alleen maar te stillen door aan het eind van de rit iets tastbaars over te houden.”

Calvin Stengs en Marko Vejinovic, die herstellen van zware knieblessures, hebben zich weer op het trainingsveld gemeld. Ook Myron Boadu en Jeremy Helmer trainen nog apart. “Buiten de langdurige blessuregevallen om, is iedereen fit bij ons. We kunnen dus gewoon in de vertrouwde opstelling spelen. Ik ben benieuwd wat Gertjan Verbeek voor een opstelling uit de hoge hoed tovert. Spelen ze met drie, vier of vijf verdedigers?”