Verbeek geïrriteerd: ‘Een idiote straf, dit kan je als club miljoenen kosten’

FC Twente maakt doordat het zich voor de halve finales van de strijd om de KNVB Beker, waarin AZ de tegenstander is, wist te plaatsen dit seizoen nog altijd kans op een hoofdprijs. Als de Tukkers erin slagen om het bekertoernooi op hun naam te schrijven, zal kwalificatie voor Europees voetbal echter niet bij de beloningen horen. De club uit Enschede is wegens de eerdere financiële wantoestanden namelijk na dit seizoen nog een jaar uitgesloten van deelname aan een Europees toernooi.

Trainer Gertjan Verbeek is niet te spreken over deze eerdere beslissing van de KNVB: “Toen ik nog geen trainer van Twente was, heb ik al gezegd dat ik dit een idiote straf vind. Je laat een ploeg aan een competitie meedoen, maar die club kan niet worden beloond. Door malversaties uit het verleden kan je dat als club miljoenen kosten”, laat hij optekenen door TC/Tubantia.

Verbeek bereidt zich met zijn ploeg voor op de halve eindstrijd in Alkmaar en zal het in dat duel moeten stellen zonder Mounir El Hamdaoui. De weer herstelde Oussama Assaidi is echter wel inzetbaar en gaat waarschijnlijk samen met Fredrik Jensen de aanval vormen: “Oussama is nog een vraagteken, maar de verwachtingen zijn positief”, geeft Verbeek, die niet van plan is om spelers te sparen voor de strijd tegen degradatie in de Eredivisie, aan.