‘Hij is nu al een van de drie beste doelmannen ter wereld’

Manchester City is aan een indrukwekkend seizoen bezig en wist zondag beslag te leggen op de eerste prijs deze voetbaljaargang door Arsenal in de finale van de Carabao Cup te verslaan (0-3). Een belangrijke speler van de ploeg van Josep Guardiola is Ederson, meent Nuno Gomes. De oud-spits zegt dat Ederson momenteel al bij de beste keepers ter wereld behoort.

"Ederson is nu al een van de drie beste doelmannen ter wereld", zegt Gomes in gesprek met Goal. "Hij is misschien nu al de beste ter wereld en dat is dan vooral te danken aan zijn bescheidenheid. Ik hoop dat hij in dat aspect nooit gaat veranderen. Hij heeft veel ‘werkfocus’ en hij zag al snel in dat hij zonder hard werken niets zou bereiken."

"Hij bereikt nu al zo’n hoog niveau, maar hij kan nóg meer bereiken", vervolgt de Portugese oud-aanvaller. "Nu heeft hij een sterrenstatus, met veel succes, maar hij heeft ook teleurstellingen meegemaakt, want bij Benfica werkte hij in het begin niet.” Gomes is ook lovend over Bernardo Silva, die afgelopen zomer de overstap van AS Monaco naar the Citizens maakte.

"Bernardo Silva is een speler die mij betovert, ik geniet echt van zijn spel. Ook al is hij nog geen onomstreden basisspeler bij de nationale ploeg van Portugal, is hij nog steeds een belangrijke pion voor het land. Hij heeft een charmante speelwijze, is intelligent en is erg gebalanceerd", besluit de 79-voudig international van Portugal.