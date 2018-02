‘Federer antwoordde dat ik hem inspireerde, dat was natuurlijk erg leuk’

Gianluigi Buffon lijkt bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer, maar de sluitpost van Juventus heeft nog altijd niet officieel zijn pensioen aangekondigd. Het is dan ook niet voor de volle honderd procent uitgesloten dat de inmiddels veertigjarige Buffon, die na de uitschakeling door Zweden in de WK-kwalificatie wel stopte als international van Italië, er nog een jaar aan vastplakt.

“Het enige wat ik nu wil doen is me focussen op het einde van dit seizoen. Wat ik kan vertellen is dat ik zeker weet dat ik blij zal zijn met mijn beslissing, net als de club. Maar we zullen het bekend maken als de tijd rijp is”, vertelt hij aan Tiki Taka. “We zitten nu in een deel van het seizoen waarin we erg geconcentreerd moeten zijn. Ieder van ons moet zijn eigen pad volgen, de passie die langzaam in je ziel groeit.”

“Net zoals het natuurlijk was dat ik uit zou groeien tot een voetballer, hoop ik dat ik nog een keer zo’n golf van passie, misschien niet zo’n grote, zal voelen die een rol en een pad om in de toekomst te volgen zal laten zien. Zoals ik vaker gezegd heb, denk ik dat voor degenen die sterke emoties voelen en belangrijke rollen spelen zoals wij doen, stoppen met voetballen als een eerste dood voelt. Het is onvermijdelijk, maar het is zo’n grote schok en op zo’n jonge leeftijd zo’n prachtige ervaring dat het kan voelen alsof al het andere geen waarde meer heeft.”

“Maar ik denk dat je je daarna realiseert dat er veel andere dingen zijn die je bevrediging kunnen geven, veel andere dingen waardoor je je belangrijk kunt voelen en die je plezier kunnen bezorgen”, gaat Buffon verder. De doelman staat soms in contact met tennisser Rodger Federer, een andere ouder wordende legende: “We sturen elkaar soms berichten en psychoanalyseren elkaar. In een prachtig interview van drie of vier jaar geleden vroegen ze hem wat het geheim achter zijn lange leven was en hij zei: ‘Buffon inspireert mij.’ Dat was natuurlijk een erg leuk statement.”