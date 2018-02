‘Was graag kampioen geworden met Arsenal, maar ik speel nog altijd in de PL’

Olivier Giroud verliet Arsenal vorige maand na bijna zes jaar voor Chelsea en gaat nu proberen met de stadsgenoot van the Gunners zijn vurig gewenste Engelse landstitel te winnen. De Fransman werd met Arsenal in het seizoen 2014/15 derde en eindigde een jaar later op de tweede plek achter de verrassende kampioen Leicester City.

“Ik weet niet of ik het echt spijt kan noemen, maar ik heb wel het gevoel dat ik wat onafgemaakte zaken heb laten liggen. Ik zou heel graag kampioen zijn geworden met Arsenal”, vertelt hij in gesprek met SFR Sport. “Je kunt vijfenhalf jaar niet zomaar uitwissen en ik heb ook vaak gezegd dat de landstitel mijn ultieme doel was”, gaat de 31-jarige Giroud verder.

De aanvaller hoopt die droom nu op Stamford Bridge in vervulling te laten gaan: “Dat gezegd hebbende, het is nog niet voorbij. Ik speel nog steeds in de Premier League, nu zit ik bij Chelsea. Ik denk dat de race dit seizoen gelopen is, maar we zullen vol ambitie aan het aankomende jaar beginnen. Ik wil nog steeds een keer kampioen worden voordat mijn loopbaan voorbij is.”