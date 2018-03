‘Ik had voor het geld naar het buitenland gekund, maar dat is niet mijn passie'

Abel Tamata besloot onlangs definitief een punt achter zijn loopbaan te zetten. De voormalig verdediger van PSV, Roda JC Kerkrade, FC Groningen en ADO Den Haag richt zich nu volledig op zijn studie sportmanagement en zijn werk bij Sportbedrijf Amstelveen. Hij kreeg afgelopen tijd nog wel de nodige kansen om actief te blijven als profvoetballer.

De eenmalig international van de Democratische Republiek Congo werkte een stage af bij Almere City, kreeg diverse aanbiedingen van andere clubs uit de Jupiler League en kon aan de slag in landen als Kazachstan, Hongarije en Tsjechië. "Ik had, voornamelijk voor het geld, naar het buitenland kunnen gaan, maar dat is niet waar mijn passie in het voetbal ligt", zegt Tamata in gesprek met Voetbalzone.

"Ik begon met mijn studie en ik realiseerde dat mijn passie ook niet lag bij het niveau waar ik nu ging spelen", vervolgt hij. Tamata raakte tijdens zijn stage bij Almere City ook geblesseerd aan zijn hamstring. Gedurende zijn loopbaan kampte hij vaker met blessures. "Ik merkte gewoon dat ik niet het niveau kon bereiken waarop ik wilde spelen en dat is best frustrerend, ook als je elke keer geblesseerd raakt en niet bij de club of op het niveau speelt waar je wil spelen. Wanneer ik dat wel deed, raakte ik geblesseerd."