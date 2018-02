UEFA legt Feyenoord forse boete op na CL-wedstrijd: ‘Dit schaadt de club’

Feyenoord ontving op 6 december van het vorige jaar Napoli in de groepsfase van de Champions League en die wedstrijd heeft nog een staartje gekregen voor de Rotterdammers. De club maakt dinsdagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekend dat de UEFA wegens het afsteken van vuurwerk en het blokkeren van trappen een boete heeft opgelegd van 28.000 euro.

Naast de sanctie van de UEFA loopt er ook vanuit de KNVB een onderzoek naar het afsteken van vuurwerk in de kwartfinale van de beker tegen PSV door supporters van de Rotterdammers. Feyenoord doet dan ook een nieuwe oproep aan zijn fans: “Feyenoord en het Stadion hebben al eerder aangeven dat het geen kwestie van smaak is of je vuurwerk rond een wedstrijd wel of niet leuk of sfeer verhogend vindt, maar dat het ongezond, gevaarlijk en verboden is. En dat het de club dus schaadt, omdat deze er steeds weer voor wordt beboet.”

De club geeft aan een strak beleid wat betreft het afstekend van vuurwerk te hanteren. In de eerste helft van dit seizoen werden er 37 stadionverboden uitgedeeld wegens het voorhanden hebben of het afsteken van vuurwerk. Dit zijn er volgens Feyenoord zestien meer dan in de eerste helft van het afgelopen seizoen werden uitgedeeld.