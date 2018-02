Ontgoocheling om besluit Carrasco: ‘Triest, ver weg van het kind dat droomde'

Yannick Ferreira Carrasco verkast voor ongeveer dertig miljoen euro van Atlético Madrid naar Dalian Yifang. De aanvaller, die naar verluidt tien miljoen euro per jaar gaat verdienen in China, gaf aan dat het sportieve aspect hem heeft doen besluiten van club te veranderen, maar weinigen in België geloven hem. “Rond zijn keuze voor China moet Carrasco geen fabeltjes vertellen”, aldus oud-international Luc Millecamps.

“Iedereen weet dat je alleen naar daar trekt voor het geld. Let op: ik kan hem begrijpen, hoor. Zelf zou ik het ook gedaan hebben. Tien miljoen netto per jaar...”, vervolgt Millecamps tegenover Het Laatste Nieuws. “Niemand mag hem zijn keuze kwalijk nemen. Maar sportief is het simpelweg een domme beslissing. Mocht ik bondscoach zijn, dan zou ik niet meer rekenen op jongens die naar China trekken.”

Vital Borkelmans, voormalig assistent-bondscoach bij de Rode Duivels, vult aan: “Ik denk dat er de laatste tijd iets gebroken was bij Carrasco. Het is niet de makkelijkste jongen. Soms uit hij te snel zijn ontgoocheling. Nu was de relatie met Diego Simeone en sommige spelers verzuurd. Hij weet van waar hij komt, speelde niet meer altijd en is misschien beginnen te twijfelen. Ik begrijp zijn beslissing dan ook gedeeltelijk.”

Stéphane Pauwels, de scout die Carrasco van Racing Genk naar AS Monaco bracht, steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. “Carrasco naar China...”, begint Pauwels op Twitter. “Op zijn leeftijd is het een keuze van het geld. Triest gezien het talent en de diensten die hij had kunnen leveren voor een goede club. Wanneer het geld het overneemt... Ver weg van het kind dat er van droomde om profvoetballer te worden toen ik hem naar Monaco bracht. En wat vindt zijn entourage hiervan? Teleurgesteld, Yannick.”