‘Gio’ denkt niet na over vertrek: ‘Club moet dan beslissing nemen’

Feyenoord beleeft een slecht seizoen, maar de beker winnen is nog altijd mogelijk voor de manschappen van Giovanni van Bronckhorst. Woensdag wacht in de halve finale van de KNVB Beker de confrontatie met Willem II en de trainer van de regerend landskampioen zegt dat hij nog niet heeft nagedacht over zijn toekomst als Feyenoord mogelijk verliest tegen de Tilburgers.

"Spelers hoeven voor mij niets te bewijzen, of ze nog vertrouwen in mij hebben. Ik wil dat ze dat voor de club doen, dat hoeft niet per se voor mij. Ik weet dat de groep nog steeds geloof heeft in hoe wij werken", zegt Van Bronckhorst dinsdag op een persconferentie, geciteerd door RTV Rijnmond. De oefenmeester, die eerder dit seizoen de Johan Cruijff Schaal won, zegt dat het winnen van de beker veel goed kan maken.

"Het is een seizoen waar je een prijs pakt en je je (mogelijk, red.) kwalificeert voor Europa. Maar natuurlijk moet je evalueren over waarom het in de competitie slecht gaat. Wanneer ik dat doe? Na de competitie. Als dat nog kan. De fase in mijn eerste jaar was moeilijker dan nu. Dat was in het begin van mijn carrière. De prijzen bevestigden mijn werkwijze als trainer."

"Ik heb nog geen minuut nagedacht over wat er zou gebeuren bij een nederlaag tegen Willem II. Ik loop lang genoeg mee op het hoogste niveau. Ben de druk wel gewend en het beïnvloedt mij niet. Als succes uitblijft, dan is de trainer hoofdverantwoordelijk. De club moet dan een beslissing nemen. Ik kan me op dit moment niet voorstellen dat ik zelf die beslissing neem", besluit Van Bronckhorst, die aangeeft dat Steven Berghuis en Sven van Beek waarschijnlijk fit zijn voor het bekerduel en dat de kans groot is dat Robin van Persie gaat spelen.