‘Revolutie in Engeland: korte winterstop voor Premier League-clubs’

De FA is met verschillende partijen overeengekomen dat vanaf het seizoen 2019/20 er voor iedere club in de Premier League een winterstop van twee weken zal zijn, zo melden verschillende Engelse media, waaronder The Times en Sky Sports. De Britse media verzekeren echter ook dat de televisiekijker begin februari geen weekend zonder Engels voetbal van het hoogste niveau hoeft komen te zitten.

Naar verluidt is namelijk door de FA en de verschillende organisaties, onder andere die van de bekertoernooien, afgesproken dat er het ene weekend vijf Premier League-wedstrijden zijn en dat het daaropvolgende weekend nog eens vijf wedstrijden zullen plaatsvinden. Dat betekent dat alle twintig clubs in de Premier League een vrij weekend hebben en dus een pauze van ongeveer dertien dagen krijgen.

Volgens onder meer de BBC is er door verschillende partijen al maanden met elkaar gesproken. Die gesprekken zouden zich op een positieve manier ontwikkeld hebben, waardoor een winterstop aanstaande lijkt. "De Premier League, de English Football League en de FA zijn in gesprek over de alsmaar voller geworden speelkalender én manieren waarop zij kunnen samenwerken", was te lezen in een brief aan diverse Engelse omroepen.

Sky Sports geeft aan dat lagere competities sowieso niet hoeven te rekenen op een kleine winterstop. De geslaagde onderhandelingen tussen de verschillende partijen zouden naar verluidt kunnen betekenen dat de wedstrijden in de FA Cup in het vervolg zullen plaatsvinden in het midden van de week, waarbij er geen replays meer worden gespeeld en er dus bij één wedstrijd wordt bepaald wie er doorgaat.