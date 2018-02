‘Real en Barça kwamen even later, maar hij hield woord en kwam naar PSV’

Guus Hiddink werkte, verspreid over twee perioden, zeven jaar als trainer van PSV en had in zijn eerste jaren als hoofdcoach in het Philips Stadion de beschikking over Romário. De Eindhovenaren volgden de Braziliaan vanaf de Olympische Spelen van 1988 in Seoul en wisten ondanks forse buitenlandse concurrentie toe te slaan. Hiddink ging in die tijd zelf naar Brazilië om de toenmalige spits van Vasco da Gama binnen te hengelen.

PSV had in dat jaar naam gemaakt door de Europa Cup I te winnen: “Maar het belangrijkste was dat wij als eerste contact met hem hadden. Maar ja, een paar dagen later kwamen Real en Barcelona en die hadden veel meer financiële mogelijkheden. Veel spelers zie je dan switchen. ‘Ik kom naar Peseve,’ zei Romário. Hij hield woord, dat waardeerde ik erg”, blikt hij terug in gesprek met Helden.

Romário groeide in de vijf jaar dat hij in Eindhoven speelde uit tot een van de beste spelers uit de clubgeschiedenis en zorgde ervoor dat Hiddink voor de eerste keer in aanraking kwam met Latijns-Amerikaanse voetballers. Met kritiek van ploeggenoten dat Romário meer defensieve arbeid zou moeten verzetten, gingen de twee op hun eigen manier om.

“Romário zei: ‘Trainer, bedenk maar een training waardoor ik de middenvelders die nu lopen te klagen kan laten zien hoe je moet verdedigen.’ Dat deed ik. We speelden partijtjes van vier tegen vier, daarin is het onmogelijk om je te verschuilen. Romário was laatste man. Hij tackelde de een na de ander ondersteboven met die enorme dijbenen van hem. Hij was sterk, ongelooflijk. Na afloop zei hij: ‘Zo jongens, Romário nu weer spitsie?’ Is toch fantastisch?”, haalt Hiddink aan.

De trainer verliet PSV in 1991 voor Valencia en wilde Romário eigenlijk meenemen naar de sinaasappelstad. Het Barcelona van Johan Cruijff was er nu echter wel op tijd bij en deed in 1993 zaken met PSV. Tot een verslechterde relatie tussen de twee leidde dit echter niet. Hiddink herinnert zich nog goed wat er gebeurde toen hij met Valencia het Camp Nou bezocht: “De spelers stonden klaar voor de aftrap en Romário vroeg of de scheidsrechter heel even wilde wachten. Hij kwam vanaf de middenstip naar de dug-out, gaf me een kus voor een vol stadion en liep weer terug. Vond ik erg emotioneel.”