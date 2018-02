‘Suárez moet worden gestraft, dat is niet iets wat we willen hebben’

In de slotfase van de wedstrijd tussen Barcelona en Girona (6-1) zaterdag probeerde Luis Suárez meerdere malen een gele kaart te pakken, maar daar wilde scheidsrechter Javier Alberola Rojas niet aan. De spits wilde geschorst worden voor het duel met Las Palmas, zodat hij sowieso kon meespelen in de wedstrijd tegen Atlético Madrid. Javier Tebas wil een straf zien voor Suárez.

Suárez stond voorafgaand aan de streekderby op vier gele kaarten in LaLiga. Rojas leek de intenties van Suárez echter door te hebben. De spits probeerde eerst de bal met de hand aan te raken, daarna pakte hij de voet van Douglas Luiz, vertraagde hij bewust een ingooi en vervolgens duwde en trok hij zichtbaar aan Pablo Maffeo. De leidsman weigerde echter naar zijn borstzak te grijpen, tot ongeloof van Suárez.

Tebas hoopt dat dergelijke praktijken in de toekomst worden bestraft. "Luis Suárez moet worden gestraft vanwege het feit dat hij expres naar een schorsing zocht", zegt de president van LaLiga in gesprek met Cadena Ser. "Als hij zijn vijfde gele kaart had gekregen, dan had hij een cruciale wedstrijd niet hoeven te missen. Maar dat is niet iets wat we in deze competitie willen hebben."

"Ik zal er alles aan doen om het vals spelen en het bedrog in het voetbal uit te bannen. Dat is wat we ons als doel hebben gesteld als LaLiga", concludeert Tebas. Ernesto Valverde heeft de mogelijkheid om ervoor te kiezen om Suárez niet in te zetten tegen Las Palmas, zodat de aanvaller het duel met los Colchoneros haalt. De trainer wilde zaterdag na afloop niet dieper ingaan op de acties van Suárez.