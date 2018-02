Dinsdag, 27 Februari 2018

Mourinho wil Real-spelmaker voor neus ‘Pep’ wegkapen

De vele interesse maakt indruk op Sergej Milinkovic-Savic. Toch is de Serviër niet van plan om Lazio op korte termijn te verlaten. (Daily Telegraph)

Dani Ceballos heeft aan de clubleiding van Real Madrid laten weten dat hij wil vertrekken. De Spaans jeugdinternational heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Liverpool. (The Sun)

José Mourinho is vastberaden om Josep Guardiola af te troeven in de strijd om Isco. De middenvelder zou bij Real Madrid mogen vertrekken. (Daily Star)

Ben White heeft een contractvoorstel van Brighton & Hove Albion naast zich neergelegd. De verdediger is momenteel door the Seagulls verhuurd aan Newport County en staat in de belangstelling van Arsenal en Liverpool. (The Sun)

Door Tottenham Hotspur-voorzitter Daniel Levy twijfelt Manchester United over Toby Alderweireld. The Red Devils zien het niet zitten om te onderhandelen met de preses van the Spurs. (Daily Star)