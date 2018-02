Buffon gunt Napoli Scudetto: ‘Ik kijk verder dan mijn rol als keeper van Juve’

Napoli is momenteel koploper van de Serie A en heeft een voorsprong van vier punten op Juventus. La Vecchia Signora heeft nog wel een wedstrijd tegoed, nadat het duel met Atalanta afgelopen weekeinde werd afgelast. Gianluigi Buffon geeft in gesprek met Tiki-Taka toe dat hij het mooi zou vinden als Napoli de Scudetto zou winnen.

“Ik zal het je eerlijk zeggen: ik kijk verder dan mijn rol als keeper van Juventus. Ik ben een fan van sport. Dit soort verhalen met passie vind ik mooi en in Napels kan je die verhalen vinden. Ik vind het alleen teleurstellend, als fan van het voetbal, hoe Napoli uitgeschakeld werd in de Europa League. Ze hadden dat toernooi kunnen winnen en het gaat alleen om twee of drie wedstrijden meer spelen”, zegt Buffon, van wie nog niet duidelijk is of hij aan zijn laatste seizoen als prof bezig is.

“Uiteindelijk had Napoli het beter kunnen spelen, denk ik. Corrado Ferlaino (voormalig eigenaar van Napoli, red.) zei dat hij in de Champions League tot de finale voor Juventus was en daarna niet meer. Ik heb dat niet, ik had in de finale ook voor Napoli gejuicht en gehoopt dat ze het toernooi zouden winnen”, vervolgt de sluitpost van Juventus. “Het is waar dat ze op dit moment fantastisch voetbal spelen. Napoli heeft in aanvallend opzicht heel veel mogelijkheden.”

“Met José Callejon, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Allan en Marek Hamsik hebben ze geweldige individuele spelers”, aldus Buffon, die vervolgens de vraag krijgt of Insigne Italië naar het WK had kunnen loodsen in de wedstrijd tegen Zweden. “Voor mij bewees Insigne na die wedstrijd dat hij een echte kampioen is, een hele volwassen speler. Hij maakte na die wedstrijd geen statement richting de trainer, wat genoeg zegt over zijn groei in de afgelopen jaren.”