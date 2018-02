Ajax maakt 16,9 miljoen euro winst en ziet eigen vermogen verder groeien

Ajax heeft dinsdag de halfjaarcijfers bekendgemaakt. De Amsterdammers maken middels een persbericht melding van een nettowinst van 16,9 miljoen euro over de eerste zes maanden van het boekjaar 2017/18. De winst heeft de club grotendeels te danken aan de verkoop van Davinson Sánchez aan Tottenham Hotspur. Het eigen vermogen van Ajax bedraagt nu 175,5 miljoen euro.

Met name door het mislopen van Europees voetbal is het operationele resultaat 4,4 miljoen euro negatief ten opzichte van precies een jaar geleden. De transferzomer, berekend vanaf 1 juli, leverde Ajax een winst van 27,2 miljoen euro op. Sánchez, Kenny Tete (Olympique Lyon) en Jairo Riedewald (Crystal Palace) vertrokken uit Amsterdam en daar tegenover stond de komst van onder meer Maximilian Wöber en Siem de Jong. De transfer van Davy Klaassen is niet meegenomen in het overzicht, daar hij in juni al aan Everton werd verkocht.

De netto omzet van Ajax tussen 1 juli en 31 december 2017 bedraagt 46,8 miljoen euro en dat is een daling van 8 miljoen euro ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale bedrijfslasten van de Nederlandse topclub bedragen 51,2 miljoen euro, een daling van 0,9 miljoen euro. Het eigen vermogen is met 16,6 miljoen euro gestegen naar 175,5 miljoen euro. Voor het hele boekjaar 2017/18 verwacht Ajax ook een nettowinst en een operationeel verlies.