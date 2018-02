‘Wat Neymar ook beslist, het zal gerespecteerd worden vanwege zijn status’

Neymar wordt de laatste tijd veel gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. De Braziliaan, die afgelopen weekeinde zijn middenvoetsbeentje brak, speelt pas sinds afgelopen zomer bij Paris Saint-Germain en Cafú vindt het moeilijk om zijn landgenoot een advies mee te geven. Het voornaamste doel van Neymar is volgens hem voorlopig het winnen van de Champions League met les Parisiens.

“Het is zijn beslissing. Ik kan hem daarin geen advies geven”, zegt Cafú bij de uitreiking van de Laureus Sports Award tegenover de pers. “Hij heeft Barcelona net verlaten voor Paris Saint-Germain en hij weet zeker hoe belangrijk hij is in het voetbal. Maar uiteindelijk is het zijn beslissing en dat is niet iets waar ik advies over kan geven. Er zijn verschillende momenten in het leven en alleen Neymar weet wat er nu gebeurt.”

“Wij kunnen er alleen maar over speculeren, op basis van wat we in de kranten lezen”, vervolgt de Braziliaan. “Hij weet wat het beste voor zichzelf is, wat dat ook is. Wat hij ook beslist, het zal gerespecteerd worden vanwege zijn positie in het internationale voetbal. Een speler van wereldklasse kan in iedere competitie spelen. Het heeft ermee te maken hoe professioneel de speler is en of hij verantwoordelijkheid neemt.”

“Vroeger werd er weinig naar de Ligue 1 gekeken, maar tegenwoordig wordt er naar gekeken en erover gepraat. Het bewijs is dat we hier meer over de Ligue 1 gesproken hebben dan over andere competities. Een grote sterspeler in een competitie die nog niet zo bekend is, helpt dus aan de zichtbaarheid. Neymar doet dat en zijn doel is, zonder twijfel, het winnen van de Champions League. Paris Saint-Germain had nooit een mogelijkheid om dat toernooi te winnen, maar met Neymar kan het”, besluit Cafú.