‘Feyenoord heeft interesse in Vorm; Jones wil terug naar Engeland’

Michel Vorm keert volgend seizoen mogelijk terug in de Eredivisie. Feyenoord heeft volgens The Sun namelijk interesse in de tweede keeper van Tottenham Hotspur. Vorm heeft een aflopend contract bij de club uit Londen. Met de komst van Vorm zouden de Rotterdammers inspelen op een vertrek van Brad Jones, want volgens de Engelse tabloid aast hij op een terugkeer naar Engeland.

Het contract van Jones bij Feyenoord loopt door tot de zomer van 2019, maar mogelijk is hij bezig aan zijn laatste seizoen in Rotterdam. Volgens de Engelse tabloid hoopt de Australische sluitpost komende zomer terug te keren naar Engeland, waar hij eerder al speelde voor onder meer, Derby County, Sheffield Wednesday, Bradford City, Middlesbrough en Liverpool. Ook Kenneth Vermeer staat nog onder contract in De Kuip. Zijn contract loopt door tot medio 2020.

De 34-jarige Vorm maakte in 2011 de overstap van FC Utrecht naar Swansea City. Na drie seizoenen verkaste hij naar Tottenham Hotspur, dat destijds een kleine zes miljoen euro voor hem betaalde. Bij the Spurs moet hij genoegen nemen met een rol als tweede keeper, daar de Franse sluitpost Hugo Lloris al jarenlang de eerste keus is.