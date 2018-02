‘Hij is een belangrijk figuur in München, zoals Messi dat is bij Barcelona’

Robert Lewandowski wordt de laatste tijd geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Bayern München. Real Madrid wordt genoemd als de voornaamste bestemming voor de Poolse spits en de geruchten worden alleen maar gevoed doordat Lewandowski onlangs van zaakwaarnemer wisselde. Lothar Matthäus stelt dat de Pool onmisbaar is bij Bayern München.

“Lewy maakt het verschil, hij is niet te vervangen. Robert is een belangrijk figuur in München, zoals Lionel Messi dat is bij Barcelona. Als Messi geblesseerd raakte, verandert het hele spel bij Barcelona. Dat is bij Bayern München niet het geval als Lewandowski geblesseerd raakt”, zegt Matthäus op de officiële website van de Bundesliga. In 34 wedstrijden in alle competities kwam hij dit seizoen reeds tot 29 treffers en 4 assists.

“Lewandowski is een sleutelspeler, maar het team is niet volledig gericht op hem. Bij Real Madrid is het spel aangepast aan Cristiano Ronaldo, terwijl Paris Saint-Germain de tactiek op Neymar afgesteld heeft”, vervolgt de oud-international van Duitsland. “Lewandowski is een exceptionele speler. Er is geen andere speler die je terug kan halen en waarvan je de garantie hebt dat hij zo goed is. Bayern zal zo’n speler niet vinden.”