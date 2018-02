Debuut in De Kuip smaakt naar meer: ‘PSV is mijn club’

Cody Gakpo doorliep de gehele jeugdopleiding bij PSV en maakte afgelopen zondag op bezoek bij Feyenoord in De Kuip zijn debuut in de hoofdmacht. De buitenspeler zegt in gesprek met het Eindhovens Dagblad blij te zijn met zijn eerste minuten in het eerste elftal en hoopt definitief door te breken in de ploeg van trainer Phillip Cocu.

Waar hij zondag genoegen moest nemen met een aantal minuten, verscheen hij maandagavond in de basis bij Jong PSV, dat op bezoek ging bij Jong AZ. De Eindhovenaren gingen met 2-1 onderuit. Gakpo maakte het enige doelpunt voor de bezoekers. "We kwamen nog best goed uit de kleedkamer, maar ineens kregen we die twee goals om de oren. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Daarna komen we nog goed terug en zat er voor ons nog meer in, maar dat lukte niet."

Dat Gakpo een dag na zijn debuut in de sfeervolle Kuip in actie moest komen in de Jupiler League, maakt voor hem niets uit. "Voetbal is voetbal, of dat nu in De Kuip is of hier. Het is wat ik het liefste doe, dus het maakt niet uit waar ik speel. Ik heb zeker genoten van mijn debuut bij PSV hoor, daar niet van. Het is een prachtig moment, maar ik wist dat er vandaag weer een wedstrijd aan zou komen”, aldus de talentvolle aanvaller. "Dit is mijn club. Hier wil ik nog zoveel mooie dingen meemaken.”