Van Hanegem: ‘Feyenoord kan op dit moment maar met één ding tevreden zijn’

Willem van Hanegem kan geen begrip opbrengen voor supporters van Feyenoord die alles wat de Rotterdamse club doet vergelijken met Ajax. De Amsterdammers lijken dit seizoen met legen handen te eindigen, terwijl de regerend landskampioen nog kans maakt op het winnen van de KNVB Beker. “Vermoeiend”, aldus De Kromme.

"Natuurlijk is het lekker als je de beker wint. Beter wel een prijs dan niets. Dat is logisch”, zegt Van Hanegem in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Maar het mag na een seizoen met zoveel nederlagen, met hemeltergend slecht spel en zo weinig progressie gewoon niet zaligmakend zijn. Dan wordt het komend seizoen gewoon weer niks.”

"Feyenoord kan op dit moment maar met één ding tevreden zijn en dat is de ontwikkeling die een jong talent als Tyrell Malacia doormaakt", besluit Van Hanegem, die eerder al stelde dat het voor Feyenoord misschien beter is om de halve finale van de KNVB Beker tegen Willem II te verliezen, om zo de beleidsbepalers van de nummer vijf van de Eredivisie te laten inzien dat het helemaal niet goed gaat. "Want anders gaan ze zich weer achter het winnen van de beker verschuilen.”