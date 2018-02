‘Vitesse heeft drie topkandidaten in het vizier voor opvolging Fraser’

In de zoektocht naar een opvolger voor Henk Fraser wil Vitesse voor volgend seizoen een toptrainer peresenteren. Volgens de Gelderlander is de club uit Arnhem op zoek naar een coach die zijn ploeg aanvallend voetbal laat spelen en heeft daarbij drie topkandidaten in het vizier.

De krant schrijft dat Leonid Slutsky zeer nadrukkelijk in beeld is en in januari al heeft gesproken met de clubleiding van Vitesse. Het hoge salaris van de Russische coach kan echter wel voor een probleem zorgen. Behalve Slutsky zingt ook de naam van Jaap Stam rond in Arnhem. De oud-international is bezig aan zijn tweede seizoen als manager van Reading, maar door tegenvallende resultaten is hij daar niet meer zeker van zijn positie.

Ook sc Heerenveen-trainer Jurgen Streppel is in beeld. Net als Stam is hij een oude bekende van technisch directeur Marc van Hintum. Maurice Steijn, Erwin van de Looi en Mitchell van der Gaag zijn geen kandidaat. Een terugkeer van Peter Bosz in Arnhem is eveneens niet aan de orde. "Dan praat je over heel andere ambities en salarissen.” Albert Stuivenberg, Andries Jonker en Marcel Keizer zijn volgens de Gelderlander de zogenoemde dark horses. Laatstgenoemde gaat nog deze week op gesprek bij Heracles Almelo.