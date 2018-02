‘Keizer deze week nog op gesprek bij club uit de Eredivisie’

Marcel Keizer gaat nog deze week op gesprek bij Heracles Almelo. Maandagavond meldde TC Tubantia dat de ex-trainer van Ajax kandidaat is in Almelo om John Stegeman op te volgen als hoofdtrainer, dinsdag meldt De Telegraaf dat er op korte termijn een eerste gesprek op de planning staat. De clubloze trainer werd telefonisch gepolst voor de functie die na dit seizoen vrijkomt.

De 49-jarige Keizer werd eind vorig jaar ontslagen bij Ajax. Sindsdien zit hij zonder club en daar kan na dit seizoen dus verandering in komen. Hoewel Keizer niet wil reageren op de interesse van Heracles, liet hij zondag bij De Tafel van Kees nog weten waarom een club uit de Eredivisie hem zou moeten aanstellen. “Omdat ze een gemotiveerde trainer krijgen die verzorgd, goed voetbal laat spelen en dat ook trainbaar kan maken”, zei hij toen. “Ik ga altijd uit van het spel aan de bal met de daarbij horende druk naar voren.”

In Almelo moet Keizer, die volgens de krant de 'voornaamste kandidaat' is, Stegeman opvolgen. Eerder deze maand maakte de club bekend dat de coach na het lopende seizoen vertrekt bij Heracles. “Ik ben een mensenmens dat een goed team kan smeden, dat van balbezit en het creëren van veel kansen uitgaat”, aldus Keizer over zijn eigen kwaliteiten. Heracles is terug te vinden op de twaalfde positie op de ranglijst.