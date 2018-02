‘Arsenal moet iemand zien te vinden als Mauricio Pochettino’

Arsenal moet na dit seizoen afscheid nemen van Arsène Wenger. Dat vindt Ian Wright, oud-spits van the Gunners. De Franse manager staat al geruime tijd onder druk, maar verlengde afgelopen zomer zijn contract nog met twee jaar. Wright vindt de contractverlening van Wenger onbegrijpelijk en is van mening dat de club op zoek moet naar een nieuwe trainer.

Arsenal heeft in 2018 zes van de twaalf wedstrijden verloren, inclusief de finale van de EFL Cup tegen Manchester City (0-3). “Ik wil een Arsenal zien dat weer om de prijzen mee kan spelen”, zegt Wright tegenover de BBC. “Ik zou graag zien dat Arsnal spelers aantrekt die voor opwinding zorgen. Hoe lang het gaat duren voordat Arsenal weer helemaal terug is? Dat gaat een paar jaar duren. Iedereen in de top vijf boekt progressie, Arsenal gaat de andere kant op. Daar moet een stop op komen. Er moet een succesvolle manager aangetrokken worden, iemand die de spelers vooruit kan helpen.”

Wright ziet graag een talentvolle trainer met potentie voor de groep staan. “De club moet op zoek naar iemand die niet oud is”, vervolgt Wright, goed voor 185 doelpunten in 288 wedstrijden voor Arsenal. “Er wordt gesproken over Carlo Ancelotti, maar ze moeten iemand zien te vinden als Mauricio Pochettino, die zichzelf omhoog heeft gewerkt. Iemand als Marco Silva zou een goede keuze zijn, iemand die kan bouwen en een eigen filosofie heeft. Het moet iemand zijn die de speler een filosofie kan voorhouden, zoals we bij Manchester City zien.”

Thierry Henry wordt in Engeland gezien als toekomstig trainer van the Gunners. Volgens Wright komt de functie als eindverantwoordelijke voor de Fransman nu nog te vrooeg. Het afbreukrisico is volgens Wright te groot. “Ik wil dat niet zien gebeuren bij Thierry. Het zou enorm zwaar zijn. Hij heeft de functie nog nooit bekleed, dus we weten nog niet wat hij precies kan. Er moet in ieder geval goed over nagedacht worden. Ik weet niet of we nog jarenlang op dezelfde manier door kunnen gaan.”