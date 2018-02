Onana wekt verbazing: ‘Tien duels voor het einde: dat heb ik nog nooit gezien’

Met man en macht probeerde Ajax zondag een doelpunt te forceren tegen ADO Den Haag (0-0). In de blessuretijd meldde keeper André Onana zich voor een corner in het strafschopgebied van ADO. Kenneth Pérez begreep daar weinig van: de analist noemt de keuze een groot risico en heeft zoiets nooit eerder gezien, vertelt hij maandagavond bij FOX Sports.

De Deen stipt aan dat Ajax in principe al zeker was van een punt. "Dan zie ik opeens de keeper van Ajax mee naar voren lopen, met alle risico's van dien. Vaak zie je dat de tegenstander dan countert en in dat geval zou je niks hebben", geeft hij aan. Pérez voegt eraan toe dat PSV nog in actie moest komen. De actie van Onana had dus voor een grotere achterstand kunnen zorgen. "Ik vond het nogal een risico. Helemaal als je hoort wat Erik ten Hag zei: dat het kampioenschap pas in april en mei wordt beslist."

"Ik vond het voorbarig om de keeper nu al mee naar voren te sturen", vervolgt de analist. "Tien wedstrijden voor het einde je keeper meesturen bij een gelijke stand: dat heb ik nog nooit gezien. Twee wedstrijden voor het einde kan ik me dat voorstellen, maar tien?" Volgens Pérez had de technische staf moeten ingrijpen toen Onana naar het vijandelijke strafschopgebied sprintte. "Ik weet niet of Ten Hag de opdracht heeft gegeven, maar met vier man op de bank ziet iemand toch dat hij naar voren gaat?"