Reiziger over vroege wissel Johnsen: ‘Gedrag waar ik het niet mee eens was’

In de Jupiler League ging koploper Jong Ajax maandagavond met 2-1 onderuit op bezoek bij Jong FC Utrecht. Trainer Michael Reiziger zag zijn ploeg in de eerste helft op achterstand komen en was niet blij met de manier waarop zijn team speelde. Het leidde vijf minuten voor rust tot een wissel van Dennis Johnsen, die zichtbaar verbaasd en ontevreden was over de keuze van de trainer om hem naar de kant te halen. Na afloop gaf Reiziger tekst en uitleg over zijn opvallende wissel.

In gesprek met FOX Sports zei Reiziger dat Johnsen niet werd gewisseld omdat hij slecht speelde. “Het ging niet om het spel, ik was om andere redenen niet blij met hem en daarom is hij gewisseld. Daar hebben we het morgen nog even over”, aldus de trainer. Over wat er precies was voorgevallen wilde de trainer niet zeggen. “Het ging om gedrag waar ik het niet mee eens was. Ik zal het eerst met hem bespreken.”

Jong Ajax kwam in de eerste helft op achterstand door een afstandschot van Patrick Joosten. Invaller Kaj Sierhuis deed vier minuten na zijn invalbeurt wat terug namens de bezoekers uit Amsterdam. Twintig minuten voor tijd werd de wedstrijd beslist in het voordeel van FC Utrecht door een treffer van Sylla Sow. Ondanks de nederlaag gaat Jong Ajax nog wel aan kop in de Jupiler League met een voorsprong van twee punten op achtervolger NEC.