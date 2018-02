Napoli haalt uit op Sardinië en vergroot voorsprong op Juventus

Napoli heeft maandag een zorgeloze overwinning geboekt op bezoek bij Cagliari. De koploper van Italië won met 0-5 en heeft daardoor een voorsprong van vier punten op Juventus. José Callejón, Dries Mertens, Marek Hamsik, Lorenzo Insigne en Mário Rui waren verantwoordelijk voor de doelpunten.

Napoli was al tien opeenvolgende competitieduels ongeslagen en had bovendien al sinds 2009 niet meer verloren van Cagliari. Zonder al te veel problemen werden allebei die reeksen uitgebreid. Na een klein halfuur brak Callejón de ban voor de bezoekers. Hij werd in het strafschopgebied bediend door Allan, die was opgestoomd aan de rechterflank. Callejón verlengde de bal in één keer richting doel en verschalkte doelman Alessio Cragno in de linkerhoek. Tot dat moment waren de meeste kansen voor Napoli, bijvoorbeeld via Mertens en Insigne, maar ook Cagliari beet af en toe van zich af.

Toch slaagde Napoli erin om nog voor rust op 0-2 te komen. Mertens bleef voor zijn man en tikte de bal van dichtbij binnen op aangeven van Elseid Hysaj. Met een fraai schot in de bovenhoek besliste Hamsik het duel na een uur; Insigne benutte een strafschop en tekende voor de 0-4. Hij mocht aanleggen vanaf elf meter na een handsbal van Leandro Castan. In de laatste minuut bepaalde Mário Rui de eindstand. Napoli boekte de tiende overwinning op rij en heeft een voorsprong van vier punten op Juventus, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. De regerend kampioen gaat zaterdag op bezoek bij Lazio.