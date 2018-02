Dortmund geeft voorsprong uit handen bij protestactie eigen achterban

Borussia Dortmund is er maandagavond niet in geslaagd om te winnen van FC Augsburg, de nummer tien van de competitie. Op eigen veld kwam de nummer twee van de Bundesliga in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar was het Kevin Danso die een punt redde voor de bezoekers: 1-1.

Waar het stadion van Borussia Dortmund doorgaans vol zit met 83.000 toeschouwers, waren veel supporters voor dit duel thuisgebleven. Fans van de Duitse topclub besloten het duel te boycotten uit protest tegen competitiewedstrijden op maandagavond. Door massaal niet op te komen dagen wilde de achterban van Dortmund een duidelijk signaal afgeven naar de Duitse voetbalbond. De 54.300 fans die wel waren afgereisd naar het Signal Iduna Park zagen hoe hun ploeg na een kwartier spelen op voorsprong kwam. Het was Marco Reus die de aanval zelf opzette en afrondde. Dortmund kwam er razendsnel uit en vanaf de rechterflank leverde André Schürrle een scherpe voorzet af. De achterhoede van Augsburg kreeg de bal niet goed weggewerkt, waarna Reus de bal van dichtbij tegen de touwen schoot.

Dortmund was de bovenliggende partij, maar Augsburg verstopte zich zeker niet. Af en toe kwamen de bezoekers er dreigend uit. De thuisploeg daarentegen kreeg na rust via Schürrle nog de beste mogelijkheid om te scoren. Vanuit de draai schoot de Duitse aanvaller net voorlangs. Met nog twintig minuten op de klok was de stand nog altijd 1-0 en groeide het geloof bij Augsburg op een goed resultaat. Dortmund zakte wat weg en moest na zeventig minuten spelen een hoekschop weggeven. Doelman Roman Bürki had in eerste instantie een goede redding in huis op de kopbal van Kevin Danso, maar hij was kansloos op de harde tweede inzet van Danso, die geheel vrijstaand raak kon koppen.

De gelijkmaker van Augsburg was voor Dortmund het startschot om weer vol op de aanval te gaan spelen. Het leverde goede kansen op voor Michy Batshuayi en invaller Mahmoud Dahoud. Maar de bal wilde er niet meer in voor Dortmund, dat genoegen moest nemen met een punt. Door het puntverlies loopt de ploeg van trainer Peter Stöger slechts een punt uit op Schalke 04 en komt het op 41 punten, negentien minder dan koploper Bayern München. Met nog tien wedstrijden te gaan lijkt het een kwestie van tijd voordat Bayern zich opnieuw kampioen van Duitsland mag noemen.