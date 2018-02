Jong Ajax loopt niet uit; Reiziger wisselt Johnsen na 40 minuten

Jong Ajax heeft de kans laten liggen om de voorsprong op NEC uit te breiden tot vijf punten. De koploper van de Jupiler League, die aan het eind van het seizoen niet mag promoveren, ging maandagavond verrassend onderuit bij hekkensluiter Jong FC Utrecht: 2-1. Tegelijkertijd boekten de beloften van AZ een 2-1 overwinning op Jong PSV.

Jong FC Utrecht - Jong Ajax 2-1

Het bezoek aan de hekkensluiter leek voor Ajax een uitstekende kans om de voorsprong op NEC uit te breiden, maar de ploeg van Michael Reiziger had het moeilijk. Dankzij Patrick Joosten kwam Utrecht al vroeg op voorsprong. De aanvaller sprintte vanaf de middenlijn richting het doel van Ajax en besloot vanaf 25 meter uit te halen. Zijn schot in de linkerhoek was keeper Stan van Bladeren te machtig. Reiziger was bepaald niet tevreden en verving Dennis Johnsen na veertig minuten al voor Teun Bijleveld.

In de tweede helft hing de gelijkmaker in de lucht. Mateo Cassierra liet een grote kopkans onbenut na een assist van landgenoot Luis Manuel Orejuela, maar Kaj Sierhuis had het vizier even later wel op scherp staan. Via de paal rondde Sierhuis af na goed voorbereidend werk van Noa Lang. Lang duurde het enthousiasme echter niet. Utrecht kwam op 2-1 via Sylla Sow, die de bal een beslissende zet gaf in een chaotische situatie. De score bleef daarna onveranderd, waardoor Utrecht op zestien punten komt in de Jupiler League. Het gat met nummer negentien Helmond Sport is zes punten.

Jong AZ - Jong PSV 2-1

In de eerste helft waren beide beloftenteams aan elkaar gewaagd. Ze gaven weinig weg en de ruststand van 0-0 was daarom geen verrassing. In de openingsfase had PSV was mogelijkheden; AZ-keeper Nick Olij moest tweemaal redding brengen. Namens de Alkmaarders was Ferdy Druijf vlak voor rust dichtbij. Uit kansrijke positie schoot hij voorlangs. De tweede helft begon wel spectaculair, want AZ stond plots razendsnel op 2-0. Jamie Jacobs lobte de 1-0 binnen; de 2-0 volgde na een rebound van Tijjani Reijnders. Cody Gakpo bracht de spanning terug met een kopbal, maar het bleef ondanks een slotoffensief bij 2-1.