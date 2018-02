Ten Hag leest zorgwekkende statistiek: ‘Wees ongelooflijk scherp en kill meteen’

Ajax incasseerde zondag bijzonder duur puntenverlies tegen ADO Den Haag (0-0), In de tweede helft lieten de Amsterdammers de nodige kansen liggen; in de eerste 45 minuten creëerde Ajax te weinig. Het was niet de eerste keer dat Ajax weinig indruk maakte in de eerste helft van een wedstrijd, erkent trainer Erik ten Hag.

"Ik zag laatst ergens een statistiek dat Ajax dit seizoen al negen keer met 0-0 de rust in is gegaan. Dat heeft te maken met hoe je de wedstrijd in gaat", doceert de oefenmeester voor de camera van Ajax TV. "Wees gelijk ongelooflijk scherp en direct en kill meteen bij de eerste de beste gelegenheid", geeft hij als opdracht mee. Normaliter zou Ajax niet eens zoveel kansen krijgen tegen ADO, denkt Ten Hag. "Iedere tegenstander kan tegenwoordig goed georganiseerd spelen. Dan moet je alert zijn en iedere kans ruiken en afmaken."

Het gebrek aan doelpunten is volgens de trainer niet te wijten aan Siem de Jong. De gelegenheidsspits verving de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar in het duel met ADO. Ten Hag vindt dat De Jong het 'naar behoren' heeft gedaan. "Het kan natuurlijk altijd beter, maar hij had ook niet veel geluk. Hij had een moment waar hij alles goed deed: een geweldige kopbal, maar die gaat via de paal en de keeper eruit. Dan wordt hij ook niet beloond."