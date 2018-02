Ten Hag: ‘In negen wedstrijden kan er nog ongelooflijk veel gebeuren’

Ajax deed zondagmiddag slechte zaken in de strijd om het kampioenschap. Op eigen veld wist de ploeg van trainer Erik ten Hag niet te winnen van ADO Den Haag (0-0), terwijl koploper PSV een paar uur later met een 1-3 overwinning op Feyenoord van het veld stapte in De Kuip. Het gat met de Eindhovenaren is voor Ajax opgelopen tot zeven punten. Desondanks heeft Ten Hag nog altijd goede hoop op het behalen van de landstitel.

In gesprek met Ajax TV erkent Ten Hag dat hij een zure middag had beleefd. "Ja, maar wij moeten vooral naar onszelf kijken. Wij hebben nagelaten wat we hadden moeten doen en dat is winnen", aldus de coach, die hoopt blijft houden op het kampioenschap. "Er zijn nog negen wedstrijden. Natuurlijk staan ze zeven punten voor, maar in negen wedstrijden kan er nog ongelooflijk veel gebeuren.”

Ajax mag geen fout meer maken en moet hopen op slechte resultaten voor PSV. "Je moet er geloof in hebben en je moet er vooral ook geloof in houden", zegt Ten Hag. "Dan kan er nog ongelooflijk veel gebeuren. Wij moeten het geloof hebben dat we iedere wedstrijd kunnen winnen. Met die instelling moeten we iedere wedstrijd aangaan.”

Na afloop van Ajax – ADO Den Haag bekeek Ten Hag een deel van het duel tussen Feyenoord en PSV. “Ik denk dat PSV verdiend gewonnen heeft. Ze hebben gedaan wat ze moesten doen. Maar ik had vooraf al niet gedacht dat PSV daar puntenverlies zou lijden. Ze zijn aan een heel goede reeks bezig. Maar ze zullen ook nog wel een keer punten gaan verspelen. Als dat gebeurt, moeten wij profiteren.”