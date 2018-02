‘Keizer volgend seizoen mogelijk terug als trainer in de Eredivisie’

Marcel Keizer is volgens TC Tubantia in beeld bij Heracles Almelo. De ex-trainer van Ajax is kandidaat om na dit seizoen John Stegeman op te volgen. De huidige trainer van Heracles vertrekt na dit seizoen uit Almelo, zo maakte de club eerder deze maand bekend.

Mark-Jan Fledderus, sinds kort technisch manager van Heracles, wil het gerucht niet bevestigen, maar ook ontkent hij niet dat de club in gesprek is met Keizer. “We voeren verschillende gesprekken”, zegt de opvolger van Nico-Jan Hoogma over de opvolging van Stegeman. Behalve Keizer werd eerder al Maurice Steijn genoemd als de mogelijke nieuwe trainer van Heracles. De coach van VVV-Venlo staat naar verluidt ook op het lijstje van Vitesse.

Keizer werd aan het begin van het seizoen door Ajax naar voren geschoven als opvolger van Peter Bosz. De ex-trainer van Jong Ajax beleefde een moeizame start in Amsterdam. Nadat er geen Europees voetbal werd gehaald, er een achterstand op koploper PSV was opgebouwd en Ajax in de KNVB Beker werd uitgeschakeld door FC Twente, kreeg Keizer zijn ontslag.