‘Willem II wordt helemaal niet gestraft, moeten er eerst doden vallen?’

Supporters van NAC Breda hebben verbaasd gereageerd op het schikkingsvoorstel van de KNVB aan Willem II. De voetbalbond wil op 31 maart een deel van het Koning Willem II Stadion leeg houden, wanneer de Tilburgers het opnemen tegen FC Utrecht. Bovendien is een boete van 7500 euro voorgesteld aan Willem II. Het is een straf voor de ongeregeldheden tijdens het thuisduel met NAC Breda (1-1), begin december.

Na afloop van die derby gooiden supporters van Willem II vuurwerk richting de spelers en supporters van de aartsrivaal. Geert van Poppel, de voorzitter van de Clubraad van NAC die de achterban vertegenwoordigt, was er destijds bij en zag vuurwerk op hem afkomen. Hij noemt de schikking 'schandalig'. "En niet alleen ik, want ik heb veel mensen gesproken uit alle geledingen van onze club. Moeten er eerst doden vallen? Het is een belachelijke beslissing", stelt Van Poppel in gesprek met Omroep Brabant.

Van Poppel had verwacht dat Willem II naast de boete een thuiswedstrijd geheel zonder publiek moest spelen. De club had immers nog een voorwaardelijke straf uit staan vanwege eerdere ongeregeldheden, ook tegen NAC. De KNVB vindt het echter voldoende als alleen de Kingside leeg blijft tegen FC Utrecht. "Ze worden eigenlijk helemaal niet bestraft. De bezettingsgraad van het stadion in Tilburg is namelijk tachtig procent. Dan kopen ze te toch gewoon een kaartje voor een andere tribune. Dit is niet te verkopen, ze komen er gewoon mee weg."