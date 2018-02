Debutant van Ajax hoopt op meer: ‘Het was een geweldig moment’

Dani de Wit had zichzelf ten doel gesteld om dit jaar te debuteren voor Ajax en zijn vuurdoop kwam sneller dan verwacht. Zondag viel de middenvelder vijf minuten voor tijd in tegen ADO Den Haag (0-0). Het debuut smaakt naar meer, erkent De Wit. Hij behoorde voor het eerst tot de wedstrijdselectie van Ajax.

"Dat was een geweldig moment", glundert hij in gesprek met Ajax TV. "Ik had het niet helemaal verwacht, maar doe het de laatste tijd wel goed bij Jong Ajax en dan bestaat de kans dat je daarvoor beloond wordt." De Wit doelt op zijn prestaties sinds de jaarwisseling. Hij scoorde dit kalenderjaar eenmaal tegen Fortuna Sittard (2-1 nederlaag), maakte een hattrick tegen RKC Waalwijk (2-4 zege) en loodste zijn ploeg vorige week maandag met een dubbelslag langs FC Oss (2-0).

Hoewel de middenvelder blij is met zijn debuut, valt het resultaat tegen ADO tegen. Hij wijt het gelijkspel aan pech. "Dat denk ik wel. Vooral als je kijkt naar de manier waarop we gestreden hebben en vervolgens geen doelpunt maken", blikt hij terug. "We kregen genoeg mogelijkheden, maar de bal moet er wel in en dat gebeurde niet." De Wit hoopt binnenkort weer een kans te krijgen van trainer Erik ten Hag. "Ik moet mij eerst richten op Jong Ajax en als ik zo door blijf gaan, dan komen er vanzelf meer kansen."