Kompany: ‘Werken met Guardiola is als een universitaire studie'

Vincent Kompany zegt nog iedere dag te leren van zijn manager Josep Guardiola. De Spaanse coach werd anderhalf jaar geleden aangesteld bij Manchester City en pakte zondagavond zijn eerste prijs met the Citizens, door op Wembley in de finale van de EFL Cup Arsenal met 0-3 te verslaan. Kompany is blij dat hij in Engeland mag werken met Guardiola en vergelijkt het spelen onder de Spanjaard met het studeren op een universiteit.

“Hij is enorm intens en meedogenloos, dat is de beste manier om hem te omschrijven”, vertelt de Belgisch international in gesprek met talkSPORT. Volgens Kompany streeft Guardiola altijd naar perfectie. De trainer is niet snel tevreden. “Je voelt nooit voldoening en ik weet zeker dat als we morgen (maandag, red.) terugkomen, de focus weer gaat op de volgende wedstrijd. Of we nou spelen tegen Wigan Athletic of Arsenal, het maakt voor hem niet uit. De manier van voorbereiden is hetzelfde. Hij deelt zijn ongelofelijke hoeveelheid aan kennis met ons. Hij weet zijn boodschap ook altijd goed over te brengen.”

“We voelen altijd dat we een voordeel hebben op andere teams, omdat hij zo ontzettend nauwkeurig te werk gaat en ons uitleg geeft over wat hij wil dat wij doen. Werken met hem staat gelijk aan tien jaar studeren. Ik vergelijk het met de universiteit, dat is het niveau. We zijn nooit uitgeleerd”, aldus Kompany, die eind vorig jaar is afgestudeerd als master in de Business Administration (MBA) aan de Manchester Business School.