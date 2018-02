Raúl ziet opvolger rondlopen in Engeland: ‘Ik zie hem graag bij Real Madrid’

Raúl ziet in Harry Kane een geschikte spits voor Real Madrid. De aanvaller van Tottenham Hotspur scoort ook dit seizoen aan de lopende band: hij maakte 35 doelpunten in 36 officiële wedstrijden en gidste zijn elftal zondag nog naar een 0-1 zege op Crystal Palace. Raúl, zelf tussen 1994 en 2010 spits in het Santiago Bernabéu, hoopt dat Kane in zijn voetsporen treedt.

"Harry Kane is een pure spits. Hij scoort in werkelijk iedere wedstrijd", zegt de Spanjaard voorafgaand aan de Laureus World Sports Awards, waar hij ambassadeur van is. "Hij heeft fantastische kwaliteiten. Ik zie hem graag in actie. Hij is een van de beste spitsen ter wereld. Ik weet niet of hij wil vertrekken of dat die mogelijkheid er is, maar ik zou hem graag bij Real Madrid zien. Waarom niet? Ik denk alleen dat veel clubs hem willen vastleggen", citeert Sky Sports.

Raúl neemt het ook op voor Zinédine Zidane, die met Real Madrid op de derde plek staat in LaLiga. Door een achterstand van veertien punten op Barcelona is titelprolongatie een utopie. Raúl vindt desondanks dat zijn voormalig teamgenoot het 'erg goed' doet. "In twee jaar tijd heeft hij alles gewonnen met Real Madrid. Hij heeft de ploeg naar succes geleid. Real Madrid heeft op dit moment een grote achterstand in de competitie en dat hoort niet, maar hij gaat er goed mee om."

"Ik vertrouw erop dat Real Madrid het seizoen goed afsluit. Zidane is de beste trainer voor de club", concludeert de clublegende van de Koninklijke, die goed was voor 228 doelpunten in 550 competitieduels. Real Madrid komt dinsdagavond weer in actie in LaLiga: dan staat de uitwedstrijd tegen Espanyol op het programma. De ploeg van Zidane won de laatste vijf officiële wedstrijden allemaal.