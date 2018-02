FC Utrecht sluit deal met FC Twente en schuift Schut door: ‘Vervuld met trots’

FC Utrecht heeft maandagmiddag een hoofd scouting zien vertrekken en ook meteen een opvolger aan weten te stellen. De Domstedelingen maken namelijk via de officiële kanalen bekend dat Evert Bleuming terugkeert naar FC Twente en zal worden opgevolgd door Alje Schut. De voormalige verdediger van FC Utrecht was hiervoor werkzaam als scoutingcoördinator.

“Dat FC Utrecht mij de kans gunt terug te keren bij FC Twente, doet mij veel. Ik heb het geweldig naar mijn zin gehad in Utrecht, maar volg nu mijn hart en dat brengt mij naar Enschede. Ik kijk ernaar uit voor FC Twente aan de slag te gaan en bedank iedereen bij FC Utrecht heel hartelijk voor de fijne samenwerking en de sportieve ontwikkeling”, reageert Bleuming.

De voormalige rechtsbuiten was als speler al actief in Enschede en speelde ook voor Go Ahead Eagles en Heracles Almelo. Bleuming tekent voor 5,5 jaar in de Grolsch Veste en wordt dus opgevolgd door Schut. Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam is blij dat FC Utrecht intern een oplossing heeft kunnen vinden.

“Vanuit zijn hoedanigheid als Coördinator Scouting is Alje de afgelopen tijd al veelvuldig betrokken geweest bij de aansturing van het scoutingsapparaat en het beleid op het gebied van scouting. Dat Alje nu deze stap kan maken, vervult mij met trots. We tonen aan bij FC Utrecht niet alleen spelers op te leiden en beter te maken, maar ontwikkelen ook staf- en kaderleden”, reageert de bestuurder.