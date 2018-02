Atlético Madrid laat duo voor 48 miljoen euro naar China vertrekken

Yannick Ferreira Carrasco en Nicolás Gaitán zijn niet langer speler van Atlético Madrid, zo laat de club uit de Spaanse hoofdstad weten via de officiële kanalen. De twee aanvallers blijven wel teamgenoten, aangezien zij beiden de overstap maken naar Dalian Yifang. De Chinezen betalen naar verluidt dertig miljoen euro voor Carrasco, terwijl Gaitán achttien miljoen zou kosten.

Carrasco gaat volgens de laatste berichten tien miljoen euro per jaar verdienen bij Dalian. Atlético mag de dertig miljoen euro die de 24-jarige Belgisch international opbrengt niet helemaal zelf houden, aangezien 7,5 procent van het bedrag nog naar zijn vorige werkgever AS Monaco moet. Carrasco speelde sinds 2015 voor los Colchoneros en werd verder in verband gebracht met een transfer naar de top van de Premier League, terwijl ook Bayern München geïnteresseerd zou zijn.

Voor Gaitán komt er na anderhalf jaar een einde aan zijn periode in Madrid. De Argentijn werd in de zomer van 2016 voor 25 miljoen euro opgepikt bij Benfica, maar slaagde er bij Atlético nimmer in om uit te groeien tot een dragende speler. In totaal speelde hij 49 wedstrijden voor de Spanjaarden, waarin hij goed was voor 13 goals en 12 assists. Carrasco kwam tot 124 duels, 23 doelpunten en 17 assists.

Dit seizoen zat Carrasco meer op de bank dan hem lief was. Hij kwam tot zeventien competitiewedstrijden, waarvan slechts acht als basisspeler. De bijdrage van Gaitán was deze jaargang nog kleiner. Hij verdedigde in LaLiga zesmaal het shirt van Atlético; slechts één keer kreeg hij een basisplaats van Diego Simeone.