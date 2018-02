‘Dat is geen duel dat PSV zomaar wint, dat hebben we vorig jaar bewezen’

ADO Den Haag vertrok zondag met een 0-0 gelijkspel uit de Johan Cruijff ArenA en liet de titelaspiraties van Ajax daardoor met een flinke deuk achter. Doordat koploper PSV later op de middag in De Kuip wel van Feyenoord won, hebben de Eindhovenaren nu zeven punten meer dan de achtervolger uit Amsterdam. ADO-trainer Alfons Groenendijk denkt echter dat de strijd nog niet helemaal beslist is.

“Het verschil is nu zeven punten en ze krijgen elkaar nog. Er zijn nog negen wedstrijden te spelen. Als PSV één keer verliest en Ajax wint het onderlinge duel, dan is het verschil nog maar één punt”, legt Groenendijk uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. PSV moet nog op bezoek in het Cars Jeans Stadion en Groenendijk is van plan om met zijn ploeg voor sta-in-de-weg te spelen.

“En dat is niet een wedstrijd die ze zomaar gaan winnen. Dat hebben we vorig jaar (1-1, red.) al bewezen. We hebben dit seizoen drie keer gelijkgespeeld tegen een topclub. Dat is best oké. We geven steeds goed partij, dat betekent dat je ook een keer van ze kan winnen”, gaat de trainer verder. Groenendijk geeft aan dat hij de datum van dat bezoek, 29 april, al omcirkeld heeft. PSV kan in theorie in Den Haag kampioen worden en ADO wil dat voorkomen.

De coach ziet PSV echter wel als favoriet voor de titel. Groenendijk denkt dat PSV beter is in het spelen van resultaatvoetbal, terwijl het bij Ajax ook altijd mooi moet: “Bij PSV schamen ze zich er niet voor om een verdediger erbij te zetten om een overwinning over de streep te trekken. Ze hebben een Zuid-Amerikaanse mentaliteit. Het maakt ze niet uit hoe ze winnen. Dat gaat de ze titel opleveren. Mits ze van ADO winnen.”