‘Als hij die honger naar prijzen heeft, moet hij Tottenham verlaten’

Harry Kane is in de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot een van de beste spitsen van de Premier League en de teller staat dit seizoen voor de spits van Tottenham Hotspur ook alweer op 24 doelpunten in de Engelse competitie. Onder meer Real Madrid zou denken aan de zomerse komst van de 24-jarige spits en André Villas-Boas zou een vertrek van Kane wel begrijpen.

“Het hangt af van zijn ambities voor de toekomst en hoe hij het vervolg van zijn carrière voor zich ziet. Als hij die honger naar prijzen en bekendheid heeft, zal hij Spurs moeten verlaten. Als hij dat niet heeft, maar erkenning en stabiliteit wil, moet hij blijven”, legt de voormalige trainer van de Londenaren uit aan de Daily Mail. “Tottenham zit nu op dat breekpunt op de weg naar het worden van een topteam.”

“Ze hebben een nieuw stadion, infrastructuur, het trainingscomplex is er, er wordt gebouwd aan het team en de coaching is erg goed. Het enige dat nog ontbreekt is de prijzenkast, dat is uiteindelijk wat voetballers willen, de glorie, winnen. Ik denk dat het voor Harry niet slecht zou zijn om een of twee jaar te blijven om te zien hoe de club zich blijft ontwikkelen. Door de bouw van het nieuwe stadion denk ik ook dat de club de marge zou moeten hebben om hem te behouden.”

Kane werkte ook even met Villas-Boas, maar slaagde er niet in om door te breken onder de Portugees: “Het is belangrijk om te zeggen dat ik niet de beste coach voor hem was. In mijn tijd hebben we hem een paar keer verhuurd en dat ging niet echt goed, dus hij bleef maar terugkomen. Ik kan me herinneren dat ik aan bleef dringen op verhuurbeurten, terwijl hij steeds zei dat hij wilde blijven. We speelden toen vaker met Roberto Soldado, dus het was geen eenvoudige tijd voor hem.”

“Ik kan me herinneren dat hij kansen heeft gekregen, in de Premier League, maar ook in de Europa League. Daar scoorde hij een paar keer en dat was erg belangrijk voor hem. Zijn echte doorbraak kwam een paar maanden na mijn vertrek onder Tim Sherwood, maar ik heb altijd mooie herinneringen aan hem gehad. Natuurlijk was ik verrast door hoe het allemaal is gelopen voor hem en door de spits die hij nu is geworden, zo sterk en een breker van records. Dat heeft hij zelf verdiend, hij is zo gedreven en ik ben blij voor hem dat hij het heeft weten om te draaien.”