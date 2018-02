Ronaldo: ‘Voelde dat ik beter was, ik deed dingen die zij niet konden’

Cristiano Ronaldo wil best nog drie keer de Ballon d’Or winnen voordat hij een punt achter zijn loopbaan zet. De sterspeler van Real Madrid en Portugal erkent dat hij al zijn dromen in het voetbal heeft bewerkstelligd, maar hij wil op 32-jarige leeftijd nog altijd meer bereiken. “Ik heb er nooit over gedroomd om de Ballon d’Or vijf keer te winnen”, vertelt de aanvaller tegen Desimpedidos.

“Ik wist dat ik een speciale jongen was. Ik had dezelfde leeftijd als mijn teamgenoten, maar ik voelde dat ik beter was. Ik deed dingen die zij niet konden. Maar weten dat je een Ballon d’Or gaat winnen is erg moeilijk. Ik speelde voor Sporting Portugal, ik ging naar Manchester United en toen voelde ik: ik speel met en tegen de beste voetballers ter wereld en zelfs dan kan ik uitblinken. Vanaf dat moment wist dat ik een Ballon d’Or kon winnen.”

“Als ik nu zou moeten stoppen, zou ik dolgelukkig zijn”, verzekert Ronaldo, die de bal net als Lionel Messi vijfmaal in ontvangst nam. “Maar, als ik de Ballon d’Or nog een keer, twee keer of drie keer zou winnen, zou ik helemaal gelukkig zijn. Of als we komende zomer het WK winnen. Zelfs als ik niet meer een Ballon d’Or win, ik heb er al vijf… maar ik heb nog het vertrouwen en de kracht om voor deze prijs te gaan. Het hangt af van de prijzen die we dit jaar winnen of hoe het WK eindigt.”

Ronaldo ontkent dat hij al van kinds af aan de beste wilde zijn. “Te hoge verwachtingen van jezelf hebben, is niet goed. Alles moet natuurlijk verlopen en zo is dat in mijn leven gegaan. Als je obsessief bezig bent met iets, bereik je je doelen niet. Zowel in het voetbal als in het leven. De dingen gaan zoals God dat wil.”