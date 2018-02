AZ legt jeugdinternational vast: ‘Gaaf dat ik tweemaal bij eerste heb gespeeld’

Kenzo Goudmijn lijkt ook in de komende jaren bij AZ te blijven. De Alkmaarders hebben maandagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de aanvallende middenvelder zijn eerste contract heeft getekend bij de club. De vijfvoudig international van Oranje Onder-17 zette onder het toeziend oog van directeur voetbalzaken Max Huiberts zijn krabbel onder een contract tot medio 2020.

“Ik speel nu in Onder-19 terwijl ik eigenlijk in Onder-17 hoor. Ik doe mijn best om uit te blinken en zo snel mogelijk een volgende stap omhoog te maken. Het is heel gaaf dat ik al twee keer een oefenduel met het eerste elftal heb mogen spelen. Ik weet dus wat er nog moet gebeuren om dat niveau te halen. Dit contract is alvast een mooie bevestiging dat ik op de goede weg ben”, reageert hij opgetogen.

Goudmijn meldde zich al op jonge leeftijd bij de AZ Voetbalschool en stapte in 2012 over naar AZ Onder-12. Zijn ontwikkeling in de afgelopen jaren kwam hem in september vorig jaar in een oefenwedstrijd tegen KV Mechelen al op zijn officieuze debuut in de hoofdmacht van de huidige nummer drie van de Eredivisie te staan.

Huiberts is opgetogen dat het AZ is gelukt om Goudmijn aan de club te binden: “We zijn blij dat we weer een talent uit onze opleiding hebben kunnen vastleggen. Kenzo is een veelzijdige, aanvallende middenvelder die de attractieve manier van spelen van AZ verstaat. Hij is een aanvallend ingestelde speler met uitstekende technische en inzichtelijke vaardigheden.”