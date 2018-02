Zidane benadrukt: ‘Dat vond ik niet fijn om te zien, ik hoop dat het meevalt’

Zinédine Zidane hoopt dat Neymar het weerzien tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League haalt. Het uitvallen van de aanvaller wierp zondag een schaduw over de 3-0 zege van PSG op Olympique Marseille. In tranen werd de Braziliaan van het veld gedragen. Ondanks de vrees voor een zware enkelblessure, zijn de eerste geluiden over de ernst van de kwetsuur optimistisch.

Zidane wilde daags voor het competitieduel met Espanyol niets weten van vreugde bij Real over het eventuele ontbreken van Neymar, volgende week dinsdag in Parijs. “Nee, ik houd er niet van dat voetballers geblesseerd raken. Ik ben niet blij met de blessure van Neymar. Hopelijk is hij hersteld voor de return. Ik wens nooit dat een voetballer geblesseerd is.”

Neymar klapte een kwartier voor tijd vol door zijn enkel bij een poging de bal te veroveren op Bouna Sarr. De aanvaller mist volgens Franse media in elk geval het weerzien van woensdag met Olympique Marseille in de beker en mogelijk wordt hij ook komend weekeinde in het treffen met laagvlieger Troyes aan de kant gehouden. De voorsprong van PSG op achtervolger AS Monaco bedraagt immers veertien punten.

“Ik denk dat de blessure van Neymar niet van invloed is op de wedstrijd van volgende week. Als hij niet speelt, speelt een andere goede voetballer en die zal ook heel gemotiveerd zijn”, vervolgde Zidane. “Ik wil niet dat voetballers geblesseerd zijn. Ik zat de wedstrijd te kijken en zag hoe hij geblesseerd raakte. Dat vond ik niet fijn om te zien. Ik hoop dat het meevalt.”